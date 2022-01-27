Власти Киргизии эвакуируют жителей из зоны пограничного конфликта

Власти Киргизии эвакуируют жителей из зоны киргизско-таджикского пограничного конфликта. Об этом сообщили в администрации Баткенской области КР.

Как сообщили в министерстве здравоохранения республики, медицинские учреждения Баткенской области, переведены в режим повышенной готовности.

Посольство Республики Таджикистан в Бишкеке никаких заявлений по поводу ситуации на границе не дает. Отсутствует какая-либо информация и на официальном сайте Министерства иностранных дел Республики Таджикистан.

Между тем киргизская сторона заявляет, что требования пограничников КР о прекращении огня таджикские военные игнорируют. Таджикская сторона использует для обстрела сопредельной территории минометы и гранатометы.

Напомним, сегодня в 18:15 пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен - Исфана в районе населенного пункта Торт-Кочо Баткенского района. Пограничные подразделения, дислоцированные на этом участке границы, переведены на усиленный режим несения службы.