Врач Роспотребнадзора: Иммунитет после "омикрона" вряд ли защитит от других штаммов

Нет гарантии, что иммунитет у переболевших "омикроном" будет надежно защищать от других штаммов COVID-19. Такое мнение высказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"Тот иммунитет, который будет вырабатывать в отношении штамма "омикрон", навряд ли будет надежно защищать от других, особенно новых вариантов", - подчеркнула Руженцова в эфире канала "Россия 24".

Эксперт отметила, что вирус склонен к мутациям, а с учетом его быстрого распространения риск появления новых мутаций возрастает. Именно поэтому, по ее мнению, надеяться, что сформируется надежный иммунитет и к последующим штаммам коронавируса, не стоит. Такие особенности вируса диктуют необходимость поддержания иммунитета за счет вакцинации и ревакцинации, заключила Татьяна Руженцова.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что не считает вакцинацию подростков и детей от коронавируса опасной. По ее словам, внимание к этому вопросу огромно, при этом данных о наличии тревожных сигналов в процессе вакцинации подростков и детей пока нет. При этом Вуйнович напомнила, что среди детей и подростков уже есть случаи госпитализации из-за ковида.