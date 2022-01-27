Завершились поставки первой экспортной партии пистолетов "Аспид"

В России завершили поставки первой экспортной партии спортивного пистолета РГ120 "Аспид". Он отличается повышенной эргономикой и удобной компоновкой, может адаптироваться под индивидуальную хватку стрелка.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации Ростех. Здесь добавили, что "Аспид", разработанный на платформе боевого пистолетного комплекса "Удав", имеет хороший экспортный потенциал. Он обладает высокими тактико-техническими характеристиками и надежностью. О начале экспортных поставок заказчикам писала и "РГ".

Спортивный пистолет "Аспид" предназначен для стрельбы на дальности до 50 метров. Его гарантийный ресурс - 25 тысяч выстрелов. Он имеет магазин на 18 патронов, а также рельсовое крепление для прицелов, оснащен планкой Пикатинни. "Аспид" действует практически при любых температурных условиях.