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27.01.2022,  
09:47
Текст:  Светлана Цыганкова

Завершились поставки первой экспортной партии пистолетов "Аспид"

Фото: Ростех Фото: Ростех
Фото: Ростех

В России завершили поставки первой экспортной партии спортивного пистолета РГ120 "Аспид". Он отличается повышенной эргономикой и удобной компоновкой, может адаптироваться под индивидуальную хватку стрелка.

Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации Ростех. Здесь добавили, что "Аспид", разработанный на платформе боевого пистолетного комплекса "Удав", имеет хороший экспортный потенциал. Он обладает высокими тактико-техническими характеристиками и надежностью. О начале экспортных поставок заказчикам писала и "РГ".

Спортивный пистолет "Аспид" предназначен для стрельбы на дальности до 50 метров. Его гарантийный ресурс - 25 тысяч выстрелов. Он имеет магазин на 18 патронов, а также рельсовое крепление для прицелов, оснащен планкой Пикатинни. "Аспид" действует практически при любых температурных условиях.

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