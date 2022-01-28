14 тысяч военных ЗВО с начала года прошли ревакцинацию

В пятницу пресс-служба Западного военного округа назвала уровень ревакцинации солдат и офицеров ЗВО с начала года. По этим данным, так называемую бустерную прививку менее чем за четыре недели получили около 14 тысяч военнослужащих округа. В данную категорию вошли те военные, кто до 1 августа 2021-го получил полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Эта работа в ЗВО продолжается. "Иммунизация в войсках ЗВО проходит на высоком уровне. Только за эту неделю вакцинировано почти 4 тысячи человек, - сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев. - В медучреждения округа поступила партия из 31 тысячи доз вакцины. Таким образом, во всех пунктах вакцинации создан запас на более чем две недели непрерывной иммунизации военнослужащих и членов их семей".

По информации пресс-службы ЗВО, вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя и медицинских подразделений соединений и воинских частей ЗВО. Всего на территории округа развернуто более 40 прививочных постов и функционирует около 50 прививочных бригад.