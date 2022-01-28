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28.01.2022 18:33
Рубрика: Экономика

Абрамченко: В развитии Сибири будет использован кластерный подход

Текст: Нина Егоршева

Правительством ведется подбор якорных инвестиционных проектов, которые позволят существенно нарастить социально-экономические показатели Сибири. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания по вопросам ускоренного развития макрорегиона.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Мы создаем новую стратегию развития макрорегиона, которая позволит реализовать потенциал и запустить новые проекты, основываясь на кластерном подходе. И решить ключевую задачу - повысить качество жизни людей, создать условия для привлечения и сохранения населения Сибири", - рассказала Абрамченко.

Вице-премьер сообщила, что экспертная группа уже проанализировала перспективные инвестиционные проекты, где будет долгосрочный спрос на кадры, конкурентные заработные платы и экономический рост.

Всего в стратегию развития Сибири предлагается включить восемь индустриальных кластеров. Это "лес, лесохимия и лесопереработка", "переработка алюминия", "цветные и редкоземельные металлы", "драгоценные металлы", "туризм", "сельское хозяйство и пищевая промышленность", "нефть и газ" и "уголь". Виктория Абрамченко уточнила, что вместе с существующими моделями повышения инвестиционной активности эти проекты позволят создать более 450 тыс. рабочих мест к 2030 году и привлечь более 9 трлн рублей.

Ранее стало известно, что города Сибири вошли в число лидеров по росту цен на новостройки. Речь идет о таких городах как Омск и Новокузнецк. Так, по данным портала "Мир квартир", средняя цена квадратного метра в южной столице Кузбасса за год повысилась на 51,3 процента - до 82,9 тысячи рублей. В Омске стоимость квадратного метра превысила 84 тысячи рублей. Рост составил 47,7 процента.

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