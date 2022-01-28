CNN: Переговоры Байдена и Зеленского прошли неудачно

Телефонную беседу президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского нельзя назвать конструктивной. Такую оценку дает переговорам американский телеканал CNN.

Ссылаясь на источник в правительстве Украины, CNN утверждает, что беседа "прошла нехорошо". В частности, стороны не сошлись в оценках угрозы якобы российского вторжения. Помимо этого, Байден заявил Зеленскому, что США не намерены поставлять на Украину высокотехнологичные вооружения и перебрасывать туда свои войска.

Американский президент также уведомил украинского лидера о том, что в отношении РФ не будут вводиться превентивные санкции, а по вопросу вступления Украины в НАТО не намечается никакого прогресса.