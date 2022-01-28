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28.01.2022 10:21
Рубрика: Внутренняя политика

Депутат предложил снизить тарифы на перевозку детей в такси

Текст: Татьяна Замахина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поездка на такси с маленьким ребенком может обойтись на 20-30% дороже, чем без него. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам, единоросс Евгений Федоров предложил ликвидировать такие наценки.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Обращение на эту тему он отправил главе Минтранса Виталию Савельеву, сообщает RT.

Депутат привел сравнение - поездки детей на общественном транспорте бесплатные, а в такси задирают цены. При этом спецкресло для ребенка не занимает много места в багажнике.

Между тем одна и та же поездка для родителя с ребенком может обойтись на 20-30% дороже, чем аналогичная, где пассажиры - взрослые.

Федоров попросил министра оценить ситуацию с тарифами на перевозку пассажиров с детьми и рассмотреть возможность изменения федерального законодательства и иных нормативных актов.

Отметим, что ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал дискриминацией ситуацию, когда тариф на поездку в такси с детским креслом оказывается дороже, чем обычная поездка. Об этом он говорил на форуме "Большой семейный совет" в прошлом мае.