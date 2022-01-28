Депутат Владимир Сипягин предложил публиковать реестр педофилов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин предложил новые меры по борьбе с педофилией в дополнение к закону, который подписал глава государства. Среди них - открытый для ознакомления реестр таких преступников.

"Люди должны иметь доступ к такой информации свободно, они должны знать, что гражданин совершивший ужасное преступление живет рядом и может представлять опасность для детей", - заявил Сипягин "РГ".

Он предлагает создать реестр на базе ФСИН, МВД или прокуратуры и вносить преступников в этот список пожизненно.

Еще одна инициатива - исключить возможность условно досрочного освобождения для преступников, отбывающих наказание за насильственные действия против детей.

И, наконец, депутат предлагает ввести новый вид принудительной меры медицинского характера - химическая кастрация и применить ее к осужденным за педофилию.

Инициативы Сипягин отправил в рабочую группу по принятию новых предложений на тему борьбы с педофилией, которую возглавляет вице-спикер ГД Ирина Яровая.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Согласно новому закону, наказывать пожизненно будут за рецидив против любого несовершеннолетнего - младше 18 лет.

Кроме того, максимальную меру суды будут применять сразу за первое преступление против половой неприкосновенности ребенка, если оно сопряжено с совершением другого тяжкого и особо тяжкого преступления - например, применением насилия, или совершено в отношении двух и более детей.

Как заявлял спикер ГД Вячеслав Володин работа в этом направлении будет продолжена.