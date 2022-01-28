Депутат Владимир Сипягин предложил публиковать реестр педофилов

Новости

РФ направила ноту Грузии из-за антироссийской акции у Посольства Швейцарии 21:49
Женщина бросила ребенка в вольер с медведем в зоопарке Ташкента 21:39
Минздрав сообщил о том, как подростки переносят прививки от ковида 20:46
Глава ФАС назвал регионы, где удалось снизить тарифы на электроэнергию 20:10
Глава ФАС рассказал о контроле за ценами на жизненно важные лекарства 20:01
МИД РФ направил в ЕС ноту о запрете отдельным лицам посещать Россию 19:49
Объем ипотеки растет из-за цен на жилье 19:44
Антонов: Почти 30 сотрудников посольства РФ покинут США к 30 января 19:42
Зеленский обвинил СМИ в нагнетании обстановки вокруг якобы "вторжения России" 19:02
"Спартак" упустил победу в первом матче Ваноли 18:40
Синод РПЦ призвал Александрийскую церковь отказаться от поддержки раскола 18:34
Абрамченко: В развитии Сибири будет использован кластерный подход 18:33
Путин подписал указ о создании ЭКЦ комиссий Госсовета 18:24
Скончался один член экипажа разбившегося под Ульяновском вертолета 18:24
НАТО рассматривает возможность наказать Украину за провокации 18:13
На Окинаве выступили против полетов авиации США 18:05
Президент Лукашенко: Жители Литвы никогда не будут врагами для Беларуси 17:45
Генсек НАТО заявил, что альянс не собирается размещать боевые группы на Украине 17:32
Китайскую авиабазу на искусственном рифе показали на видео 17:30
Япония может сократить число дипломатов на Украине 17:29
Путин заявил Макрону о важности неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений 17:02
Театр им. Ермоловой окончательно отменил спектакль "Двенадцатая ночь" 16:58
Второй тест на ковид тренера биатлонистов Башкирова оказался отрицательным 16:57
Голикова сообщила, сколько раз проведена вакцинация от ковида в России 16:48
Воронежских экс-полицейских будут судить за продажу данных о ДТП 16:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
28.01.2022 20:30
Рубрика: Власть

Депутат Владимир Сипягин предложил публиковать реестр педофилов

Текст: Татьяна Замахина

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин предложил новые меры по борьбе с педофилией в дополнение к закону, который подписал глава государства. Среди них - открытый для ознакомления реестр таких преступников.

Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

"Люди должны иметь доступ к такой информации свободно, они должны знать, что гражданин совершивший ужасное преступление живет рядом и может представлять опасность для детей", - заявил Сипягин "РГ".

Он предлагает создать реестр на базе ФСИН, МВД или прокуратуры и вносить преступников в этот список пожизненно.

Еще одна инициатива - исключить возможность условно досрочного освобождения для преступников, отбывающих наказание за насильственные действия против детей.

И, наконец, депутат предлагает ввести новый вид принудительной меры медицинского характера - химическая кастрация и применить ее к осужденным за педофилию.

Инициативы Сипягин отправил в рабочую группу по принятию новых предложений на тему борьбы с педофилией, которую возглавляет вице-спикер ГД Ирина Яровая.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Согласно новому закону, наказывать пожизненно будут за рецидив против любого несовершеннолетнего - младше 18 лет.

Кроме того, максимальную меру суды будут применять сразу за первое преступление против половой неприкосновенности ребенка, если оно сопряжено с совершением другого тяжкого и особо тяжкого преступления - например, применением насилия, или совершено в отношении двух и более детей.

Как заявлял спикер ГД Вячеслав Володин работа в этом направлении будет продолжена.

Власть Работа власти Внутренняя политика Ужесточение наказания для педофилов

Главное сегодня

Россия расширит список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну
Минтруд предложил ввести с 2023 года единый тариф на страховые взносы
Лавров: Россия не хочет войны, но не позволит игнорировать свои интересы
Антонов: Почти 30 сотрудников посольства РФ покинут США к 30 января
За сутки в России госпитализировано 14 046 заболевших COVID-19
Медведев: Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году