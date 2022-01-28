Путин подписал закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказаний для педофилов-рецидивистов, сообщает РИА Новости. До этого единогласно одобрили этот закон и в Совете Федерации.
Согласно закону, пожизненное заключение грозит тем педофилам, которые совершили повторное нападение на детей до 18 лет и тем, кто совершил это преступление впервые, но против нескольких детей. Соответствующие поправки внесут в Уголовный кодекс РФ.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо изучить зарубежный опыт и обсудить возможность ввести химическую кастрацию педофилов.