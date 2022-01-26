Матвиенко предложила подумать о возможности химической кастрации педофилов

"В других странах есть химическая кастрация. Может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств и лишить их пожизненно… во-первых, за решеткой они должны сидеть, ну и в этой части", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации во время обсуждения поправок в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание для педофилов.

В ответ на реплику сенатора от Свердловской области Эдуарда Росселя, что педофилов надо расстреливать, она заявила, что выступает против возвращения смертной казни.

"Я против восстановления смертной казни. Поэтому здесь я вас не поддержу, но ваше настроение мне понятно и близко", - подчеркнула спикер.

Также Матвиенко прокомментировала недавнюю трагедию в Костроме, где два педофила убили пятилетнюю девочку. По ее мнению, недопустима ситуация, когда отсидевший четыре года педофил вышел на свободу и снова совершил преступление.