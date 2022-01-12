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Рубрика: Происшествия

СК предъявил обвинение убийцам девочки в Костроме

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет предъявил обвинение задержанным по уголовному делу об убийстве ребенка в Костроме.

В Костроме за педофилами установят гражданский надзор

Напомним, 4 января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, пока ее мать работала. Ребенок пошел посмотреть на наряженную елку. В тот момент девочку увели двое мужчин.

Двоих подозреваемых задержали в короткие сроки, но ребенка спасти не удалось - тело нашли в общежитии, где эти мужчины проживали.

Задержанные признались в убийстве ребенка. Известно, что оба мужчины были судимы, а один из них - за сексуальное насилие и порнографию.

Арестованным 45-летнему и 24-летнему мужчинам предъявлено обвинение по статьям об изнасиловании, насильственным действиям сексуального характера и убийстве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома

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