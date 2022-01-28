Диетолог: Полезный бутерброд должен включать овощи и цельнозерновой хлеб

Бутерброды и сэндвичи обычно считаются не самой полезной едой. Однако их легко можно превратить в здоровую пищу, рассказала врач-диетолог Нурия Дианова.

Во-первых, стоит отказаться от белого хлеба. "Никаких рафинированных углеводов в виде белого хлеба", - подчеркнула диетолог в интервью радио Sputnik, отметив, что бутерброд можно сделать с цельнозерновым или серым хлебом. Далее можно класть любой белково-жировой продукт вроде колбасы, сыра и так далее.

Во-вторых, бутерброды и сэндвичи нужно есть с овощами, причем в определенной пропорции, подчеркнула Дианова. Можно добавить овощной салат или просто пару огурцов или помидоров. Важно: клетчатки должно быть в два раза больше, чем хлеба с сыром или колбасой.

"Главное понимать: чтобы сделать бутерброд реально полезным, надо к условным 100 граммам бутерброда добавить еще 100 граммов овощей или фруктов, а лучше - 200 граммов", - заключила Дианова.

Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, чем грозит регулярное употребление популярного варианта завтрака - бутербродов с маслом и сыром. Из-за высокого содержания холестерина и триглицеридов такая еда увеличивает нагрузку на поджелудочную и ускоряет развитие атеросклероза кровеносных сосудов.