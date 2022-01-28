Дипломат РФ в ООН напомнил о ворующих сирийскую нефть американцах

На северо-востоке Сирии, где американцы незаконно добывают нефть, ухудшилась экологическая ситуация. Речь идет о самой настоящей катастрофе, заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский.

По его словам, часть территории арабской республики оккупирована Соединенными Штатами. "В районах, где США занимаются откровенным воровством нефти, разворачивается экологическая катастрофа. При этом ООН не дает происходящему никаких оценок", - подчеркнул дипломат.

Россия потребовала немедленного вывода из САР всех иностранных сил, находящихся там нелегально.

Полянский добавил, что Москва вместе с властями Сирии ведет работу по борьбе с террористами ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ). А вот американцы с этой задачей не справились. Только усугубили положение дел.

"Вынуждены констатировать, что Заевфратье - еще одно серое пятно на карте Сирии. Так же, как и зона Эт-Танф, где с легкой руки США боевики чувствуют свою безнаказанность и вседозволенность. В этих районах царят безвластие и насилие. Именно в таких местах террористы активно проводят радикализацию населения", - объяснил представитель РФ.