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28.01.2022 07:57
Рубрика: В мире

Дипломат РФ в ООН напомнил о ворующих сирийскую нефть американцах

На северо-востоке Сирии, где американцы незаконно добывают нефть, ухудшилась экологическая ситуация. Речь идет о самой настоящей катастрофе, заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский.

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По его словам, часть территории арабской республики оккупирована Соединенными Штатами. "В районах, где США занимаются откровенным воровством нефти, разворачивается экологическая катастрофа. При этом ООН не дает происходящему никаких оценок", - подчеркнул дипломат.

Россия потребовала немедленного вывода из САР всех иностранных сил, находящихся там нелегально.

Полянский добавил, что Москва вместе с властями Сирии ведет работу по борьбе с террористами ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ). А вот американцы с этой задачей не справились. Только усугубили положение дел.

"Вынуждены констатировать, что Заевфратье - еще одно серое пятно на карте Сирии. Так же, как и зона Эт-Танф, где с легкой руки США боевики чувствуют свою безнаказанность и вседозволенность. В этих районах царят безвластие и насилие. Именно в таких местах террористы активно проводят радикализацию населения", - объяснил представитель РФ.

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