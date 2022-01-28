Постпред РФ при ООН: США не справляются с борьбой с терроризмом в Сирии

Россия требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, которые находятся нелегально на территории этой страны. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, США явно не справляются с борьбой с терроризмом даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе. Дипломат добавил, что Россия не прекращает совместную с властями САР работу по борьбе с террористами.

Полянский отметил, что сирийские военные при поддержке ВКС России продолжают поиск и ликвидацию боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). "Эта работа будет продолжена", - подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что военные летчики из России и Сирии провели первое совместное патрулирование в небе над арабским государством. Предполетная подготовка экипажей прошла на российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии. По итогу - летчики получили навыки по взаимодействию в различных ситуациях. Подчеркивается, что такие совместные полеты впредь станут регулярными.