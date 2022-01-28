Глава ФАС рассказал о контроле за ценами на жизненно важные лекарства

Федеральная антимонопольная служба продолжает контроль за ценами на жизненно важные лекарства. Так, уже пересмотрены 14 тысяч цен на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава ведомства Максим Шаскольский.

По его словам, снижение по 7 тысячам цен составило порядка 30%. Это позволило государству и гражданам сэкономить не менее 40 млрд рублей.

Шаскольский также отметил, что в 2022 году в перечень ЖНВЛП было включено еще 22 препарата. В результате работы антимонопольного ведомства, оптовые надбавки на жизненно важные лекарства снизились в 27 регионах, а розничные - в 36.

Ранее сообщалось, что ФАС отказала в согласовании цены на препарат "Клопидогрел-Тева" (производитель - компания Teva Russia). Как сообщили в пресс-службе ведомства, при анализа было выявлено "превышение заявленной предельной отпускной цены и ранее согласованных цен на другие упаковки этого лекарственного средства по сравнению с отпускными ценами в Венгрии и Нидерландах".