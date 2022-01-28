Глава Ford заявил, что дефицит чипов продлится до 2023 года

Генеральный директор Ford Джим Фарли уверен, что дефицит чипов продлится как минимум до 2023 года. В течение нынешнего года отрасль так и будет испытывать нехватку электронных автокомпонентов.

Об этом он заявил в интервью FOX Business. Компания намерена сделать ставку на производство наиболее прибыльных для нее автомобилей, чтобы минимизировать производственные потери, вызванные дефицитом.

Именно эти модели, пользующиеся наибольшим спросом, получат электронные компоненты в первую очередь. Также производитель намерен до 2030 года инвестировать свыше 30 миллиардов долларов в выпуск электромобилей.

Ford - один из наиболее пострадавших от дефицита чипов автопроизводителей. Не так давно марка приостановила выпуск Mustang: связано это именно с нехваткой электронных компонентов, пишет Autoevolution.

Все больше компаний заявляют о своем намерении создать собственные производства чипов, и Ford - в их числе. Разработкой микросхем завод намерен заняться совместно с американской компанией GlobalFoundries.