Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.01.2022 17:00
Рубрика: Легковые авто

Глава Ford заявил, что дефицит чипов продлится до 2023 года

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Генеральный директор Ford Джим Фарли уверен, что дефицит чипов продлится как минимум до 2023 года. В течение нынешнего года отрасль так и будет испытывать нехватку электронных автокомпонентов.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Россияне начали получать штрафы с попутных автомобилей

Об этом он заявил в интервью FOX Business. Компания намерена сделать ставку на производство наиболее прибыльных для нее автомобилей, чтобы минимизировать производственные потери, вызванные дефицитом.

Именно эти модели, пользующиеся наибольшим спросом, получат электронные компоненты в первую очередь. Также производитель намерен до 2030 года инвестировать свыше 30 миллиардов долларов в выпуск электромобилей.

Ford - один из наиболее пострадавших от дефицита чипов автопроизводителей. Не так давно марка приостановила выпуск Mustang: связано это именно с нехваткой электронных компонентов, пишет Autoevolution.

Все больше компаний заявляют о своем намерении создать собственные производства чипов, и Ford - в их числе. Разработкой микросхем завод намерен заняться совместно с американской компанией GlobalFoundries.

#Ford