Голикова сообщила, сколько раз проведена вакцинация от ковида в России

Вакцинация от коронавируса только первым компонентом вакцины проведена в России 83,7 млн раз, полным курсом - 79,3 млн раз. Такие цифры приводит Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

"По состоянию на 28 января вакцинация первым компонентом проведена 83 674 549 раз, вакцинация полного цикла - 79 269 115 раз", - цитируют слова Голиковой в оперштабе.

При этом вице-премьер напомнила, что именно прививка защищает от тяжелого течения коронавируса, в том числе вызванного штаммом "омикрон".

Ранее замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что большинство детей, переболевших "омикроном", оказываются в больнице с поражениями верхних дыхательных путей, синуситами и бронхитами. Подчеркивается, что особенно опасен для детей до пяти лет бронхиолит - воспаление мелких бронхов.