В Роспотребнадзоре назвали самые опасные последствия "омикрона" у детей

Большинство детей, заразившихся "омикроном", оказываются в больнице с поражениями верхних дыхательных путей, синуситами и бронхитами. Об этом в интервью KP.RU рассказал замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Особенно опасен для детей до пяти лет бронхиолит - воспаление мелких бронхов.

"Именно эта возрастная категория требует пристального внимания врачей из-за особенностей строения бронхов, пока еще не до конца оформившейся дыхательной системы", - пояснил специалист.

Самым серьезным осложнением у маленьких детей является синдром Кавасаки - воспаление стенок кровеносных сосудов, которое может привести к формированию аневризм.

Для детей старше пяти лет наиболее опасно мультисистемное воспаление. Как отметил Горелов, оно может возникнуть, даже если ребенок перенес COVID-19 бессимптомно. В этом случае требуется немедленная госпитализация, поскольку в процесс воспаления вовлекаются сразу несколько органов или систем организма.

Кроме того, у каждого третьего маленького пациента развивается постковидный синдром, выражающийся в нарушениях памяти, потере концентрации, тревожности и плохом сне.

По словам эпидемиолога, родители должны внимательно следить за состоянием детей и немедленно вызывать скорую при стойко повышенной температуре, сильной диарее или одышке.

Напомним, новый штамм коронавируса "омикрон" особенно опасен для детей. Всего за две последние недели количество заразившихся им детей в России увеличилось в 14 раз.