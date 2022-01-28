Эксперт Руженцова: Заболеваемость COVID-19 среди детей выросла в 14 раз

Всего за две недели количество заразившихся коронавирусом детей в России увеличилось в 14 раз. "Растет и число госпитализаций", - заявила в эфире телеканала "Россия-24" Татьяна Руженцова, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского.

Руженцова предположила, что вызванная новым вариантом SARS-CoV-2 волна будет не такой продолжительной, как предыдущие.

Стоит напомнить, что инфицированные "омикроном" несовершеннолетние жалуются на усталость, боль в горле, высокую температуру, насморк и головную боль. Бывает и кожная сыпь. Это касается детей в возрасте 8-12 лет. У них чаще, чем у взрослых, отмечаются поражения бронхов. Это особенность данного штамма - он очень легко размножается в бронхах, объяснил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Самое распространенное осложнение сейчас - воспаление мелких отделов бронхиального дерева (бронхиолит). Это состояние может сопровождаться тяжелой дыхательной недостаточностью и приводить к неблагоприятному исходу. Во многих случаях необходима госпитализация.

А инфекционист Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что у каждого третьего ребенка с COVID-19 бывает диарея. Наиболее часто подобные патологии встречаются у детей в возрасте от 2 до 5 лет.