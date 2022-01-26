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26.01.2022 06:01
Рубрика: Общество

Что на сегодняшний день известно об "омикроне" и борьбе с ним

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 17(8665)
"Омикрон" стремительно разлетается по стране, уже многие регионы ввели дополнительные ограничения. Как правильно себя вести, чтобы не заразиться? Что делать, если почувствовали, что заболеваете? "РГ" - Неделя, как обычно, собрала все самые свежие мнения и рекомендации авторитетных специалистов.
Из-за высокой заразности "омикрона" лучший способ защиты сейчас - максимально возможная изоляция. Фото: РИА Новости Из-за высокой заразности "омикрона" лучший способ защиты сейчас - максимально возможная изоляция. Фото: РИА Новости
Из-за высокой заразности "омикрона" лучший способ защиты сейчас - максимально возможная изоляция. Фото: РИА Новости

Чем отличается "омикрон" от предыдущих штаммов?

Фото: iStock
Инфекционист Роспотребнадзора: "Омикрон" у детей нередко поражает бронхи

Инкубационный период у "омикрона" короче, чем при заражении "дельтой": от 2 до 5 дней по сравнению с 6-8 днями. Причем человек, заболевший этим вариантом коронавируса, может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования. Поэтому "омикрон" передается в 7 раз быстрее по сравнению с "дельтой".

Есть ли возможность избежать заражения?

"Омикрон" не только более заразен, он обладает свойством обходить антительную защиту у переболевших и вакцинированных. Поэтому заражаются сегодня и те, кто не делал прививки, и те, кто вакцинировался и даже ревакцинировался. "Вероятность заразиться "омикрон"-штаммом у уже перенесших инфекцию составляет примерно 15-20%, тогда как при циркуляции предшествующих вариантов риск повторного заражения был менее 1-2%", - сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По данным зарубежных исследований, вакцинация даже с применением бустера также не дает 100-процентной защиты от заражения.

Поэтому на первый план сейчас выходят неспецифические ("барьерные") методы защиты. Известный биолог Анча Баранова считает, что лучшая стратегия сейчас - постараться изолироваться. "Понятно, что это не всегда возможно - люди вышли на работу и учебу, они вынуждены ездить общественным транспортом. Но там, где возможно, нужно избегать контактов", - отметила ученый.

Замдиректора МНИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова напоминает, что ставшие привычными барьерные методы защитят и от "омикрона". "Это, конечно, соблюдение социальной дистанции, избегание мест скопления людей, ношение масок, использование дезинфицирующих средств, гигиенические процедуры", - сказала эксперт.

Вероятность заразиться "омикроном" у переболевших - 15-20%

"Кроме того, после контактов желательно помыть не только руки, но и лицо, прополоскать горло, рот, если был непосредственный контакт с вероятно инфицированным человеком или с человеком, уже имеющим симптомы инфекции", - советует Татьяна Руженцова. А глава Центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев обращает внимание: заболевание у многих сейчас начинается с конъюнктивита - значит, очень вероятно, что "омикрон" активно внедряется в организм через слизистую глаз.

Что делать, если человек чувствует, что заболел ОРВИ? Как понять, "омикрон" это или другая респираторная инфекция?

"В большинстве случаев заражение "омикроном" клинически выглядит как банальное ОРВИ, - говорит известный доктор и телеведущий Александр Мясников. - Поэтому, если у вас симптомы обычной простуды, лечимся дома обычными средствами. Что касается насморка, боли и першения в горле, есть немало проверенных временем препаратов, да и народные средства никто не отменял - постельный режим, обильное теплое питье, бульоны и другая легкая пища".

"Омикрон" все же не банальная простуда, и врачам нужны силы и энергия для борьбы с ним. Фото: РИА Новости

Но поскольку "омикрон" это все же не банальная простуда, расслабляться не стоит, и, если состояние ухудшается, нужно немедленно обращаться к врачу.

Когда требуется незамедлительная помощь медиков:

- беспокоит одышка, даже при небольшой нагрузке или в покое;

- температура держится выше 38 градусов, ее не удается сбить;

- возникает заторможенность, сонливость, спутанность мыслей;

- есть симптомы обезвоживания: головокружение, сухость во рту, сердцебиение, редкое мочеиспускание;

- сатурация постоянно ниже 94%.

"Что точно не нужно принимать в порядке самолечения при легком и среднетяжелом течении COVID-19, так это антибиотики - на вирус они не действуют, а привыкание и в дальнейшем нечувствительность к этому виду лечения или побочные явления заработать можно быстро. Также нельзя самостоятельно принимать стероидные гормоны и препараты, разжижающие кровь. Эти лекарства может назначать только врач - строго индивидуально, по достаточно ограниченным показаниям!" - предупредил Мясников.

Дополнительный совет по лечению воспаленной носоглотки дал главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков. "Для снятия воспаления в горле хорошо использовать антисептические растворы - регулярно, по четыре-пять раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых ощущений можно применять таблетки или спреи с анестетиком, но не чаще двух-трех раз в день - это важно. Спреи с солевым раствором, сосудосуживающие капли хорошо снимают заложенность носа. При этом каплями не стоит пользоваться больше семи дней", - сообщил доктор Крюков.

Если "омикроном" заражаются и привитые, зачем рекомендуют ревакцинироваться?

"Да, прививка не предотвращает возможность заражения. Однако вакцинация в большинстве случаев защищает от тяжелого течения болезни. Это относится и к "омикрону", и к другим более опасным штаммам коронавируса", - говорит доктор Мясников.

Совет

Какую вакцину выбрать для ревакцинации

Бустерную прививку, по рекомендациям минздрава, нужно делать через полгода после первой вакцинации или перенесенного COVID-19, причем ревакцинироваться можно "любой зарегистрированной в России вакциной". В Москве, например, на бустер записывают по желанию человека - можно выбрать "Лайт", можно полный "Спутник V". Многое зависит от индивидуальных особенностей организма. Например, если человек перенес первую вакцинацию с осложнениями, для повторной иммунизации врач может посоветовать ему другой препарат. Напомним, кроме семейства "Спутников" в России зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов говорит, что целесообразно повторную прививку делать вакциной, сделанной на другой платформе, поскольку в результате расширяется спектр вырабатываемых антител. При этом глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что для возраста 65+ с учетом прихода "омикрона" лучше и вторую прививку выполнить двухдозным "Спутником V". Тем не менее на практике привитым "Спутником V" обычно рекомендуют однодозный "Спутник Лайт", поскольку остальные вакцины уступают "Спутнику" в объемах производства, и они далеко не всегда есть в наличии в медучреждениях.

"Смысл ревакцинироваться "Спутником Лайт" был, когда появились первые исследования, показывающие, что "Спутник" лучше западных вакцин формирует иммунитет против "омикрона". Но делать это нужно было в декабре. Сейчас приближается пик волны "омикрона", а прививаться лучше в промежутках между пиками. Вакцинация - это всегда хорошо, но в данный момент важнее избегать скопления людей, которые могут быть заразны", - сказал "РГ" глава Центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

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