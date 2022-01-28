Кухонные плиты оказались для экологии вреднее, чем 500 000 автомобилей

В журнале Environmental Science & Technology калифорнийские учёные опубликовали результаты исследования, по результатам которого газовые кухонные плиты опаснее для климата, чем автомобили с ДВС.

В статье, с которой ознакомилось издание The Associated Press, говорится о том, что ежегодно плиты, работающие на природном газе, выбрасывают в воздух до 2.6 млн тонн метана, что эквивалентно парниковому эффекту, производимому полумиллионом автомобилей.

Роб Стэнфорд, ученый-климатолог из Стэнфордского университета, говорит, что газовые плиты даже в выключенном состоянии "травят", то есть метан из них всё равно просачивается.

Учёные в рамках эксперимента обследовали 54 кухни в калифорнийских отелях. Комната была "запечатана" при помощи полиэтилена, после чего производились замеры концентрации метана при работающей плите и в выключенном состоянии. Три четверти от общего объёма газа плиты выдавали, когда не работали: это объясняется тем, что, когда горит огонь, метан попросту сгорает.

Ученый Эрик Лебель из PSE Healthy Energy, некоммерческой организации в Окленде, заявил, что исследование является важным на фоне борьбы с углеродным следом, и все преимущества газомоторного топлива исчезают, если принять во внимание утечки.

Одно из кажущихся решений проблемы - переход на электрические бытовые плиты, но углеродный след в результате добычи энергии в этом случае будет выше, чем при использовании газовых плит.