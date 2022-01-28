Постановление губернатора Курганской области от 28 января 2022 года № 12 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующее изменение:

в пункте 22 слова "по 1 февраля 2022 года" заменить словами "по 28 февраля 2022 года".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков







