Лавров: Москва ответит на притеснения российских журналистов в Германии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что предупредил главу внешнеполитического ведомства ФРГ Анналену Бербок об ответных мерах в отношении немецких СМИ, если ограничения на работу российского телеканала RT DE не будут сняты. Российский министр также намерен напомнить об этом немецкой коллеге в ходе ближайшего телефонного разговора.

"Немцы пытаются поставить свои внутренние уложения, которые якобы не позволяют регистрировать государственные каналы, выше своих международных обязательств по Европейской конвенции о трансграничном телевидении, - подчеркнул Лавров. - Это опять будет так же, как с расширением НАТО: вот это мне нравится, а вот то, что я обещал, я не буду делать".

Глава российского МИД отметил, что "немцы знают, что будут ответные меры", если притеснение российского канала не закончится.