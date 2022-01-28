Лавров: Новые санкции США против России приведут к разрыву отношений

Новые санкции Соединенных Штатов против России будут эквивалентны разрыву отношений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, добавив, что такое развитие событий не входит в чьи-либо интересы.

"Американцам сказано было в том числе, в контактах президентов, что тот пакет, о котором сейчас упоминается, который сопровождается полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений", - сказал министр в интервью радиостанциям "Sputnik", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".

По словам главы МИД РФ, в Вашингтоне понимают последствия.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что санкции США против высшего руководства России, которыми грозят в Вашингтоне, не будут болезненными, ведь чиновникам давно запрещено иметь зарубежные счета. Но такие действия станут политически деструктивными.