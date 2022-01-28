Лавров: Россия не хочет войны, но не позволит игнорировать свои интересы

Если это зависит от нашей страны, то войны не будет - Россия не хочет и не заинтересована в войне, однако она не позволит другим странам грубо наступать на ее интересы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о перспективах войны в контексте ответа Запада на российские предложения по гарантиям безопасности.

"Игнорировать наши интересы мы не позволим", - подчеркнул он в интервью российским радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".

Глава МИД также отметил, что не считает завершенными переговоры с Соединенными Штатами и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, некоторые из полученных письменных ответов "наводят тень на плетень", однако в них все же присутствуют и "рациональные зерна".

В среду, 26 января, США и НАТО передали России ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Комментируя их, глава российского МИД отметил, что суть ответов Вашингтона заслуживает того, чтобы общественности была проинформирована, причем не только в России, но и в других странах.

Проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности Москва опубликовала в конце 2021 года. В документе, среди прочего, прописан отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, в том числе от принятия Украины в его состав и от создания военных баз в постсоветских государствах. Кроме того, в предложениях содержится пункт об отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года и о неразмещении вооружений альянса у российских границ.