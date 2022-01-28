Лавров: В ответах США на предложения России есть рациональные зерна

Переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО еще не завершены, в их ответах на предложения России есть рациональные зерна. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы получили только позавчера ответы, которые в таком западном стиле наводят тень на плетень во многом, но там есть рациональные зерна, как я уже говорил, по второстепенным вопросам", - сказал министр в интервью радиостанциям "Спутник", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио "Комсомольская правда".

Лавров также отметил, что предложения об ответе на реакцию США и НАТО готовятся, окончательное решение примет президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что вечером 26 января посол США в России Джон Салливан прибыл в МИД РФ и передал письменный ответ Вашингтона на представленные Россией в конце прошлого года предложения по взаимным гарантиям безопасности. При этом Блинкен заявил, что США не собираются отказываться от принципа "открытых дверей" НАТО.

Лавров, в свою очередь, рассказал, что "по главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет". Однако документ дает возможность начать серьезный разговор, но по второстепенным темам.