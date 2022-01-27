Лавров: США не предоставили позитивного ответа по нерасширению НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил 27 января с комментарием касательно ответа США на российские предложения о гарантиях безопасности, опубликованных 17 декабря 2021 года.

В частности, отметил глава МИД РФ, "по главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации".

При этом, подчеркнул он, документ дает возможность начать серьезный разговор, но по второстепенным темам.

"После межведомственного согласования будем докладывать президенту Владимиру Путину. Он будет принимать решение о наших дальнейших шагах", сказал министр.

Также Лавров рассказал, что "сейчас изучаем ответ, который получили от американцев, и который, как сам госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, согласован с украинцами и другими западными странами, союзниками США. Одновременно получили ответ по линии Североатлантического альянса, от генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга. Рассматриваем два документа в комплексе с учетом того, что они являются реакцией на проекты договора и соглашения, распространенные нами в декабре 2021 года".

Между тем, МИД РФ заявил, что прогресс в дальнейшем сокращении ядерного оружия возможен только на основе компромисса всех государств.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 января, понимания в отношении сроков новой встречи Лаврова и Блинкена пока нет.