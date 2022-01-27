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27.01.2022 14:13
Рубрика: Власть

Лавров: США не предоставили позитивного ответа по нерасширению НАТО

Текст: Константин Волков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил 27 января с комментарием касательно ответа США на российские предложения о гарантиях безопасности, опубликованных 17 декабря 2021 года.

В частности, отметил глава МИД РФ, "по главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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При этом, подчеркнул он, документ дает возможность начать серьезный разговор, но по второстепенным темам.

"После межведомственного согласования будем докладывать президенту Владимиру Путину. Он будет принимать решение о наших дальнейших шагах", сказал министр.

Также Лавров рассказал, что "сейчас изучаем ответ, который получили от американцев, и который, как сам госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, согласован с украинцами и другими западными странами, союзниками США. Одновременно получили ответ по линии Североатлантического альянса, от генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга. Рассматриваем два документа в комплексе с учетом того, что они являются реакцией на проекты договора и соглашения, распространенные нами в декабре 2021 года".

Между тем, МИД РФ заявил, что прогресс в дальнейшем сокращении ядерного оружия возможен только на основе компромисса всех государств.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 января, понимания в отношении сроков новой встречи Лаврова и Блинкена пока нет.

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