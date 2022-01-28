Лукашенко: Независимая Беларусь - высшее благо, которое нельзя потерять

На безусловную поддержку белорусским народом на февральском референдуме поправок к Основному закону рассчитывает Александр Лукашенко. Об этом он заявил, выступая в пятницу с ежегодным посланием народу и парламенту страны.

Подчеркнув, что независимая Беларусь - высшее благо, которое нельзя потерять, глава государства отметил, что "это касается не только голосования на референдуме, но и тех динамичных преобразований, которые нам вместе потребуется совершить. Все, что будет после принятия новой конституции - если она будет принята - работы будет еще больше", чем накануне, предупредил белорусский лидер, слова которого цитирует БЕЛТА.

Кстати, обновленный Основной закон страны, полагает белорусский руководитель, создаст правовые основы для повышения устойчивости и эффективности работы органов власти и управления, поставит точку в дискуссиях о форме правления.

Как уже информировал "СОЮЗ", президент РБ своим указом назначил референдум на 27 февраля. Проект обновленной конституции предполагает, в частности, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в нем может появиться и раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Беларуси, будет утверждать основы внутренней и внешней политики республики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности.

Выступая перед республиканским активом, Лукашенко дал и рецепт от двоевластия в случае принятия обновленного Основного закона страны. Он уточнил, что если граждане будут свято соблюдать конституцию и законы, которые примут в ее развитие, "никогда двоевластия не будет". Ведь ВНС, по его словам, это не надуманная форма, не из космоса взятая структура. Это народное вече уже спасало страну в предыдущие годы, вразумляло тех, кто хотел разрушить государство, а потому заслужило конституционный статус.

Мир - это абсолютная ценность для белорусов, важнейшая, мировоззренческая, констатировал Лукашенко. "И для его сохранения необходимо приложить колоссальные усилия. Во-первых, сохранить единство общества и государства. Страна способна эффективно противостоять агрессии, только если она монолитна", - убежден президент.

Он отметил в этой связи, что классические войны уже не ведутся, в моде - гибридные, когда нападению предшествуют разжигание внутреннего конфликта, кибератаки, попытки парализовать систему государственного управления, дезориентировать общество. Именно эти стадии проходили перед актами агрессии Югославия, Ирак, Ливия. По такому же сценарию действовали и против Беларуси, напомнил Лукашенко события 2020 года.

Если хотя бы на один день оппозиционеры смогли тогда объявить себя властью, они призвали бы сюда натовские войска, которые уже были на низком старте, уточнил он. "Нам удалось тогда уберечь страну. Запад опрометчиво попытался реализовать давние планы по созданию балто-черноморского плацдарма. Мы этого не позволили тогда. И мы это не можем позволить и впредь", - заверил глава государства.