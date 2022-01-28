Постановление правительства Магаданской области от 27 января 2022 года № 41-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области" изменение, изложив Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, утвержденные указанным постановлением, в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов





Приложение к постановлению Правительства Магаданской области от 27 января 2022 г. № 41-пп





"МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области (далее также - Меры) устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения, требования к осуществлению деятельности в условиях угрозы распространения на территории Магаданской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Для целей настоящих Мер используются следующие термины и сокращения:

социальное дистанцирование - соблюдение гражданами дистанции до других граждан не менее полутора метров в общественных местах;

лицевые маски для защиты дыхательных путей - медицинские одноразовые маски, ватно-марлевые маски, маски многоразового использования, респираторы или иные их заменяющие средства индивидуальной защиты дыхательных путей;

метод ИФА - метод иммуноферментного анализа;

метод ПЦР - метод полимеразноцепной реакции;

антитела класса IgG и IgM - антитела иммуноглобулина (1g) класса G в защитных титрах, антитела иммуноглобулина (1g) класса М в защитных титрах соответственно;

РНК - рибонуклеиновая кислота;

QR-код - двухмерный штриховой код, подтверждающий наличие в информационном ресурсе учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сведений о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, предоставляемый гражданином в соответствии с настоящими Мерами, отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, срок действия которого составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19;

медицинская справка, медицинский сертификат и сертификат - медицинская документация, предоставляемая гражданином в соответствии с настоящими Мерами по формам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. № 1053н "Об утверждении формы медицинской документации "Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации" и порядка ее выдачи, формы медицинской документации "Медицинский сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" и порядка ее ведения, а также формы "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)".

1. Гражданам, находящимся на территории Магаданской области:

1) соблюдать социальное дистанцирование;

2) обеспечить использование лицевых масок для защиты дыхательных путей в местах приобретения товаров, работ, услуг, в зданиях (помещениях) организаций, в общественном транспорте;

3) соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции (официальный сайт Министерства здравоохранения России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

Применение лицевых масок для защиты дыхательных путей также обязательно в иных общественных местах, используемых гражданами для работы, учебы, отдыха, проведения массовых мероприятий, где невозможно соблюдение социального дистанцирования.

2. Лицам из группы повышенного риска, достигшим возраста 60 лет и старше, а также имеющим заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, за исключением лиц, иммунизированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также лиц, ранее переболевших лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение последних 6 месяцев, соблюдать режим "самоизоляции", а именно не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы, исполнения государственных или общественных обязанностей), которая не приостановлена настоящими Мерами;

3) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг;

4) выгула домашних животных;

5) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

6) участия в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) осуществления любительского рыболовства и охоты.

Условия соблюдения режима "самоизоляции", в том числе освобождение работников от необходимости нахождения на рабочих местах в период "самоизоляции", предоставление гарантий и компенсаций в связи с вынужденным приостановлением работы, определяются локальными нормативными актами работодателей либо отдельными соглашениями сторон трудового договора.

3. Ограничить на территории Магаданской области:

1) количество одновременно присутствующих граждан в концертных залах, помещениях театров до 50 процентов от общей вместимости соответствующего места проведения мероприятия (концертного зала, помещения);

2) количество одновременно присутствующих граждан в помещениях учреждений клубного типа (клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества) до 50 процентов от общей вместимости соответствующего места проведения мероприятия (помещения);

3) проведение государственных, светских, религиозных и иных праздников и торжеств, культурных, протокольных досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий (за исключением спортивных), проводимых в помещениях или на открытом воздухе, с участием более 50 человек.

Установить, что проведение мероприятий, указанных в настоящем подпункте, допускается только при условии участия не более 50 человек и соблюдения участниками мероприятий социального дистанцирования.

Действие настоящего подпункта не распространяется на случаи организации и проведения массовых мероприятий с участием более 50 человек в концертных залах, помещениях театров, учреждениях клубного типа (клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества) при условии соблюдения иных ограничительных мер, в том числе перечисленных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта и в пунктах 1, 6 настоящих Мер, и создания безопасной воздушной среды (использование бактерицидных облучателей-рециркуляторов и регулярное проветривание помещений);

4) количество одновременно присутствующих граждан при проведении спортивных мероприятий в помещениях спортивных сооружений закрытого типа, в том числе расположенных на территориях образовательных организаций, до 50 процентов от общей вместимости соответствующего места проведения мероприятия (помещения).

Установить, что проведение спортивных мероприятий в спортивных сооружениях закрытого типа, допускается при условии принятия уполномоченным органом исполнительной власти Магаданской области на основании заявки организатора мероприятия решения о возможности проведения мероприятия с учетом эпидемиологической ситуации по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Магаданской области, а также при обеспечении контроля за соблюдением требований настоящих Мер и создании безопасной воздушной среды (использование бактерицидных облучателей-рециркуляторов и регулярное проветривание помещений);

5) допуск посетителей на объекты организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в период с 22 часов до 10 часов следующего дня по местному времени.

Действие настоящего подпункта не распространяется на деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, баров, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;

6) проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в период с 23 часов до 06 часов следующего дня по местному времени.

3.1. Приостановить деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Магаданской области, не обеспечивших проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в срок до 15 сентября 2021 года -не менее 60 %, в срок до 27 декабря 2021 года - не менее 80 % от общей численности работников, указанных в постановлении Главного государственного санитарного врача по Магаданской области от 23 июля 2021 г. № 1 "О проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", до выполнения требований указанного постановления.

Организации, руководители организаций и индивидуальные предприниматели, не приостановившие деятельность в соответствии с настоящим пунктом, несут административную ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области.

Контроль за выполнением требований настоящего пункта осуществляют должностные лица органов исполнительной власти Магаданской области в сферах деятельности, установленных положениями о соответствующих органах исполнительной власти Магаданской области.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на организации (работодателей и их работников), деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

3.2. Органам государственной власти Магаданской области, органам местного самоуправления, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области, обеспечить перевод на дистанционную работу всех работников из числа граждан старше 60 лет, беременных и граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению (в случае предоставления работником соответствующих медицинских документов), за исключением:

- граждан, иммунизированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), граждан, ранее переболевших лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение последних 6 месяцев, граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации против COVID-19;

- граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органов государственной власти Магаданской области, органов местного самоуправления Магаданской области и подведомственных им организаций.

4. Лицам, прибывшим в Магаданскую область для осуществления трудовой деятельности по приглашению работодателя соблюдать режим "самоизоляции" в течение 7 календарных дней со дня прибытия в помещениях, предоставляемых работодателем, а именно не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг;

3) участия в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Всем юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области:

- исключить на объектах торговли и оказания услуг населению работу персонала с посетителями без средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук;

- не допускать посещение объектов торговли, предприятий, мест приобретения товаров, работ, услуг гражданами без лицевых масок для защиты дыхательных путей;

- проводить на объектах торговли, предприятиях, в местах приобретения товаров, работ, услуг мероприятия по обеспечению усиленного дезинфекционного режима: влажную уборку помещений (служебных и мест общественного пользования) во время технического перерыва с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия не менее 2 раз в течение рабочего дня (смены), а также после окончания смены, дезинфекцию оборудования и инвентаря; обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря;

- обеспечить входную дистанционную термометрию работников при входе в здание (помещение) организации и измерение температуры тела работников в течение рабочего дня;

- не допускать к работе лиц с температурой тела выше 37 градусов Цельсия и лиц, контактировавших с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), при проявлении у них симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

- обеспечить строгое соблюдение требований и рекомендаций по организации работы в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждаемых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

- предоставлять при получении требования органам исполнительной власти Магаданской области и их должностным лицам, наделенным полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности, информацию о выполнении постановления Главного государственного санитарного врача по Магаданской области от 23 июля 2021 г. № 1 "О проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям".

6. Установить, что посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет:

1) массовых мероприятий, проводимых в помещениях или на открытом воздухе, с участием более 50 человек;

2) гостиниц и прочих мест для временного проживания (ОКВЭД 55.10);

3) ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания (ОКВЭД 56.10.1);

4) баров, дискотек, танцевальных площадок и мест проведения аналогичных развлекательных мероприятий (ОКВЭД 56.30);

5) кинотеатров (ОКВЭД 59.14);

6) концертных залов, театров (ОКВЭД 90.04.1);

7) многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания (ОКВЭД 90.04.2);

8) учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества (ОКВЭД 90.04.3);

9) библиотек, архивов (ОКВЭД 91.01);

10) музеев (ОКВЭД 91.02);

11) спортивных объектов (ОКВЭД 93.11);

12) массажных салонов (ОКВЭД 86.90.3);

13) физкультурно-оздоровительных объектов: бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения и т.п. (ОКВЭД 96.04)

осуществляется при условии наличия у таких граждан:

- либо QR-кода, которым подтверждается получение ими второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или однокомпонентной вакцины;

- либо QR-кода, которым подтверждается то, что они перенесли заболевание COVID-19 и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

- либо QR-кода, которым подтверждается отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР;

- либо медицинской справки, медицинского сертификата или сертификата, подтверждающих получение второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или однокомпонентной вакцины, либо факт перенесенного гражданином заболевания COVID-19;

- либо отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР.

Посещение мест проведения мероприятий, организаций и объектов, указанных в подпунктах 1-13 настоящего пункта, лицами, не достигшими возраста 18 лет, осуществляется без предъявления QR-кода в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших QR-код.

Лицо, непосредственно осуществляющее пропуск граждан в места проведения мероприятий, организации и на объекты, указанные в подпунктах 1-13 настоящего пункта, в целях установления принадлежности гражданину предъявляемой им документации, обязано потребовать у гражданина документ, удостоверяющий личность. Гражданин, отказавшийся предъявить документ, удостоверяющий личность, в места проведения мероприятий, организации и на объекты, указанные в подпунктах 1-13 настоящего пункта, не допускается.

Работники, задействованные в обеспечении проведения массовых мероприятий (за исключением массовых мероприятий в организациях культуры и образования), должны иметь QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или ранее перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Нарушение указанных в настоящем пункте правил посещения объектов и мероприятий влечет административную ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области.

QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Особенности оформления QR-кода могут быть установлены постановлением Правительства Магаданской области.

7. Работодателям (всем юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области):

- обеспечить наличие у иностранных граждан, прибывающих в Магаданскую область по приглашению работодателя для осуществления трудовой деятельности, медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР;

- обеспечить за счет собственных средств централизованную встречу лиц, прибывающих в Магаданскую область по приглашению работодателя для осуществления трудовой деятельности, и их транспортирование к месту временного пребывания для прохождения режима "самоизоляции", установленного пунктом 4 настоящих Мер;

- обеспечить отбор биологического материала у работников при их размещении в местах временного пребывания на территории Магаданской области и проведение его лабораторного исследования на COVID-19;

- по результатам медицинского заключения не устанавливать либо сокращать срок нахождения в режиме "самоизоляции" работникам, переболевшим COVID-19 либо вакцинированным от COVID-19, с отрицательным результатом исследования методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 или на определение антигена SARS-CoV-2, и наличием антител класса IgG;

- принимать меры по минимизации контактов прибывших работников с населением Магаданской области;

- при проявлении у работников первых признаков респираторных заболеваний обеспечить их немедленную изоляцию и обращение за медицинской помощью без посещения медицинской организации;

- обеспечить неукоснительное соблюдение требований и рекомендаций по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утверждаемых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации (официальный сайт Роспотребнадзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

8. Установить, что обязательному тестированию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) за счет средств областного бюджета, по графику, утверждаемому министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской области, подлежат:

1) работники организаций социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей, подведомственных министерству труда и социальной политики Магаданской области;

2) работники обособленного структурного подразделения "Дом ребенка специализированный" государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Магаданская областная детская больница";

3) работники организаций отдыха детей и их оздоровления.

9. С 01 февраля 2022 года по 31 марта 2022 года (включительно) в целях предотвращения распространения на территории Магаданской области варианта "омикрон" нового коронавируса SARS-CoV-2:

1) органам местного самоуправления, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области, в соответствии со статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации временно перевести по инициативе нанимателя (работодателя) на дистанционную работу работников, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо не перенесших заболевание новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на организации (работодателей и их работников), деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

2) работодателям (всем юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области) рекомендуется перевести на дистанционный режим работы:

- максимальное число работников (включая граждан, указанных в пункте 3.2 настоящих Мер и подпункте 1 настоящего пункта), не нарушая нормального производственного процесса;

- работников из числа граждан старше 60 лет, беременных и граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению.







