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28.01.2022 19:49
Рубрика: Власть

МИД РФ направил в ЕС ноту о запрете отдельным лицам посещать Россию

Текст: Дмитрий Кулемякин

Российские власти направили ноту в представительство Европейского союза в Москве, проинформировав западных коллег о расширении списка лиц, которым запрещен въезд на территорию России. Об этом сообщили в МИД РФ.

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"Нота МИД России, информирующая о данном шаге, направлена в Представительство Европейского союза в России в установленном порядке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД РФ вновь призвали европейские власти отказаться от санкционной политики в отношении Москвы.

Ранее российские власти решили расширить список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ. В него вошли политики, продвигающие антироссийскую повестку, сотрудники силовых ведомств и главы европейских частных военных компаний (ЧВК).

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