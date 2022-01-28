МИД РФ направил в ЕС ноту о запрете отдельным лицам посещать Россию

Российские власти направили ноту в представительство Европейского союза в Москве, проинформировав западных коллег о расширении списка лиц, которым запрещен въезд на территорию России. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Нота МИД России, информирующая о данном шаге, направлена в Представительство Европейского союза в России в установленном порядке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД РФ вновь призвали европейские власти отказаться от санкционной политики в отношении Москвы.

Ранее российские власти решили расширить список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ. В него вошли политики, продвигающие антироссийскую повестку, сотрудники силовых ведомств и главы европейских частных военных компаний (ЧВК).