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28.01.2022 20:28
Рубрика: Экономика

Минтруд предложил ввести с 2023 года единый тариф на страховые взносы

Текст: Нина Егоршева

Минтруд предложил уже с 2023 года внедрить единый тариф, чтобы работодатели могли уплачивать страховые взносы единым платежом. В ведомстве рассчитывают, что это позволит увеличить размеры некоторых страховых выплат уже к 2025 году.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
ПФР и ФСС объединят в единый Социальный фонд

Так, по данным Минтруда, после введения единого тарифа максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже от восьми лет и более составит 143,5 тыс. рублей (при действующей модели 94,7 тыс. рублей), при стаже от пяти до восьми лет - 114,8 тыс. рублей (вместо 75,7 тыс. рублей), при стаже до пяти лет - 86,1 тыс. рублей (вместо 56,8 тыс. рублей). Тоже касается и максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Оно составит 57,4 тыс. рублей (при действующей модели - 37,9 тыс. рублей). А максимальная сумма пособия по беременности и родам к 2025 дорастет до 660,9 тыс. рублей (при действующей модели - 435,9 тыс. рублей).

Все эти изменения предполагаются в рамках объединения Пенсионный фонд и Фонд социального страхования планируется в Социальный фонд России. Он будет начислять гражданам все социальные выплаты, включая пенсии, пособия по временной нетрудоспособности, а также в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что при введении единого тарифа также предлагается установить единый круг застрахованных лиц, а также единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования, увеличив взносооблагаемый в рамках обязательного социального страхования заработок до размеров заработка, охваченного пенсионным страхованием.

Кроме того, речь идет об объединении всех существующих льготных категорий плательщиков в три группы со следующими тарифами страховых взносов: 15% с выплат выше МРОТ (малый и средний бизнес), 7,6% - резиденты ТОР и других экономических зон, СОНКО (Социально ориентированные некоммерческие организации), благотворительные организации, Сколково, ИТ-организации, организации-мультипликаторы, и 0% (члены экипажей судов). Это поможет сохранить все действующие льготные режимы, уточнили в пресс-службе Минтруда.

Ранее Минтруд разъяснил, кто может обратиться за выплатой на детей до трех лет. В ведомтсве напомнили, что подать заявление на назначение ежемесячной выплаты на детей до трех лет может женщина, родившая или усыновившая первого или второго ребенка. Обратиться за выплатой также может отец или усыновитель, если у ребенка нет матери или она лишена родительских прав.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд

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