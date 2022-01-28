Минздрав одобрил испытания еще одного препарата от COVID-19

"Открытое двухэтапное исследование по оценке основных фармакокинетических параметров, безопасности, а также эффективности в отношении COVID-19 лекарственного препарата "молнупиравир, капсулы" (ООО "Эдвансд фарма", Россия) у взрослой популяции", - говорится в протоколе исследований.

В первой и второй фазе испытаний, которые продлятся до декабря 2026 года, примут участие 290 человек.

Ранее применение препарата молнупиравир для лечения COVID-19 одобрила Великобритания.