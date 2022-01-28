Минздрав сообщил о том, как подростки переносят прививки от ковида

Среди наиболее частых симптомов - головная боль, насморк, кашель, боль в горле и чихание, а также жар и потеря обоняния. Фото: iStock

Подростки от 12 до 17 лет хорошо переносят вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ по итогам переговоров министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко с министром здравоохранения Аргентинской Республики Карлой Виссотти.

Сообщается, что во время встречи была затронута тема заболеваемости коронавирусом среди детей и подростков в России и Аргентине. "Михаил Мурашко проинформировал Карлу Виссотти о старте в России программы вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, отметив, что они хорошо переносят вакцину", - цитирует пресс-службу Минздрава ТАСС.

Также обсуждалась эффективность российской вакцины "Спутник V" при профилактики нового штамма "омикрон". В частности, Виссотти рассказала об активном и успешном применении "Спутника V" на территории Аргентины. Сообщается, что аргентинская сторона проявила интерес к интраназальной форме вакцине "Спутник", клинические испытания которой недавно начались.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова рассказала, что всего за две недели количество заразившихся коронавирусом детей в России увеличилось в 14 раз. Растет и число госпитализаций. Инфицированные "омикроном" несовершеннолетние часто жалуются на усталость, боль в горле, высокую температуру, насморк и головную боль.