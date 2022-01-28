На заводах Tesla живых сотрудников заменят роботы-гуманоиды

Людей на заводах Tesla в ближайшей перспективе заменят человекоподобные роботы Optimus. Разработка способна решить проблему нехватки рабочей силы в США.

Об этом пишет Fortune со ссылкой на главу компании Илона Маска. Бизнесмен считает, что в будущем проект Optimus может стать даже более значимым, чем производство электрокаров и даст стимул развитию американской экономики.

"Труд - основа любой экономики. А первоклассное оборудование - это "дистиллированная рабочая сила". Если оно у вас есть, то вы не испытываете нехватку рабочей силы", - пояснил Илон Маск.

Он пояснил, что поначалу роботы Optimus будут выполнять на производстве простейшие задачи вроде перемещения деталей. Однако подобная автоматизация производства не является чем-то принципиально новым: в будущем человекоподобный робот будет совершенствовать свои навыки.

Концепт робота компания Tesla представила еще в прошлом году. Замысел инженеров весьма амбициозен: робот будет больше напоминать человека, нежели механизм. Он сможет взять на себя опасные, повторяющиеся или просто скучные действия, которые сейчас выполняют живые сотрудники. По всей видимости, Optimus получит специальную камеру, которая сейчас ставится на автомобили Tesla, и беспилотную систему ориентирования в пространстве, которой оборудуют электрокары.