Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.01.2022 12:21
Рубрика: Легковые авто

На заводах Tesla живых сотрудников заменят роботы-гуманоиды

Текст: Майя Бирюкова
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

Людей на заводах Tesla в ближайшей перспективе заменят человекоподобные роботы Optimus. Разработка способна решить проблему нехватки рабочей силы в США.

Фото: Joshua LOTT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Маск раскритиковал Байдена после его слов об электромобилях

Об этом пишет Fortune со ссылкой на главу компании Илона Маска. Бизнесмен считает, что в будущем проект Optimus может стать даже более значимым, чем производство электрокаров и даст стимул развитию американской экономики.

"Труд - основа любой экономики. А первоклассное оборудование - это "дистиллированная рабочая сила". Если оно у вас есть, то вы не испытываете нехватку рабочей силы", - пояснил Илон Маск.

Он пояснил, что поначалу роботы Optimus будут выполнять на производстве простейшие задачи вроде перемещения деталей. Однако подобная автоматизация производства не является чем-то принципиально новым: в будущем человекоподобный робот будет совершенствовать свои навыки.

Концепт робота компания Tesla представила еще в прошлом году. Замысел инженеров весьма амбициозен: робот будет больше напоминать человека, нежели механизм. Он сможет взять на себя опасные, повторяющиеся или просто скучные действия, которые сейчас выполняют живые сотрудники. По всей видимости, Optimus получит специальную камеру, которая сейчас ставится на автомобили Tesla, и беспилотную систему ориентирования в пространстве, которой оборудуют электрокары.

#Tesla