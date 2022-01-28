Немцы высмеяли главу МИД Германии Бербок из-за санкций против России

Жители Германии обрушились с критикой на министра иностранных дел страны Анналену Бербок, которая не исключила введения санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Глава МИД ФРГ, выступая в Бундестаге, заявила, что Берлин работает над мощным пакетом ограничений.

Пользователи соцсетей не стеснялись в выражениях, комментируя слова своего министра. "Правильно, цены на энергию еще недостаточно высоки! Газовый кризис еще не в самом разгаре!", - написал один из немцев в Twitter.

Комментаторы искренне не понимают, зачем усложнять и так непростую ситуацию в стране.

"Санкции в отношении газопровода, который жизненно необходим нам этой зимой? Не, ну это успех, Анналена", - не без сарказма отметил житель Германии. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению немцев, страдающих от высоких цен на газ, ввести санкции против "СП-2" - это то же самое, что выстрелить себе в колено.

Депутат Бундестага, член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре заявил, что возможные ограничения против энергетического сектора России ударят по тем, кто их хочет ввести. Они вредят экономикам всех сторон. "Уже сейчас блокирование "Северного потока-2" мешает снижению цен для потребителей газа", - подчеркнул народный избранник.