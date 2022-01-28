Песков: Путин расскажет о реакции на ответ Запада по гарантиям безопасности

"Я не сомневаюсь, что это произойдет, что президент найдет форму и время, когда выскажет свою позицию. В данном случае пока еще решения не приняты", - пояснил Песков. "Как только они будут приняты - мы вас проинформируем", - заверил он.

Сегодня, 28 января, ожидается телефонный разговор президентов России и Франции, и пресс-секретарь российского лидера не исключил, что там прозвучат какие-то оценки американского ответа Москве.