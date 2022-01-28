Проект электрокара Apple лишился еще одного руководителя

Проект по созданию автономного беспилотного автомобиля Apple под названием "Титан" теряет специалистов.

Bloomberg сообщает, что компанию покинул начальник отдела программного обеспечения Джо Басс, который теперь работает на аналогичной должности в компании Meta.

Джо Басс - седьмой руководитель, покинувший "Титан" за год с небольшим. В начале 2021 года заявление об увольнении подали Дэйв Скотт, Джейми Уэйдо, Дэйв Розенталь и Бенджамин Лайон, до сентября продержался руководитель проекта Даг Филд, за которым из компании ушли несколько главных инженеров.

Одно из предположений массового бегства специалистов - приоритет в работе над полностью автономным транспортным средством, альтернативой которому в рамках "Титана" являлся электрокар с системами ADAS.

Таким образом, 2022 год станет для "Титана" во многом решающим. Дело в том, что Apple планировала закончить работу к 2025 году, но без полноценной команды с сильными специалистами этого сделать невозможно. Поэтому, чтобы успеть к обозначенному сроку, Apple должна в кратчайшие сроки восполнить пробелы в штате.