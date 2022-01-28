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28.01.2022 15:02
Рубрика: Легковые авто

Проект электрокара Apple лишился еще одного руководителя

Текст: Константин Руссов
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Проект по созданию автономного беспилотного автомобиля Apple под названием "Титан" теряет специалистов.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Bloomberg сообщает, что компанию покинул начальник отдела программного обеспечения Джо Басс, который теперь работает на аналогичной должности в компании Meta.

Джо Басс - седьмой руководитель, покинувший "Титан" за год с небольшим. В начале 2021 года заявление об увольнении подали Дэйв Скотт, Джейми Уэйдо, Дэйв Розенталь и Бенджамин Лайон, до сентября продержался руководитель проекта Даг Филд, за которым из компании ушли несколько главных инженеров.

Одно из предположений массового бегства специалистов - приоритет в работе над полностью автономным транспортным средством, альтернативой которому в рамках "Титана" являлся электрокар с системами ADAS.

Таким образом, 2022 год станет для "Титана" во многом решающим. Дело в том, что Apple планировала закончить работу к 2025 году, но без полноценной команды с сильными специалистами этого сделать невозможно. Поэтому, чтобы успеть к обозначенному сроку, Apple должна в кратчайшие сроки восполнить пробелы в штате.