Путин заявил Макрону о важности неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений

Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг Украины. Российский лидер заявил о важности неукоснительного выполнения Киевом Минских договоренностей, сообщили в пресс-службе Кремля.

Прежде всего речь идет о налаживании прямого диалога с Донецком и Луганском и правовом оформлении особого статуса Донбасса.

"С учетом итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран "нормандской четверки" подтвержден настрой на дальнейшую работу России и Франции в данном формате", - говорится в сообщении.

Много внимания президенты Франции и России также уделили вопросу о предоставлении РФ долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности, а также ответу США по этому поводу.