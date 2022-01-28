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28.01.2022 17:02
Рубрика: Власть

Путин заявил Макрону о важности неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг Украины. Российский лидер заявил о важности неукоснительного выполнения Киевом Минских договоренностей, сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
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Прежде всего речь идет о налаживании прямого диалога с Донецком и Луганском и правовом оформлении особого статуса Донбасса.

"С учетом итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран "нормандской четверки" подтвержден настрой на дальнейшую работу России и Франции в данном формате", - говорится в сообщении.

Много внимания президенты Франции и России также уделили вопросу о предоставлении РФ долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности, а также ответу США по этому поводу.

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