Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.01.2022 18:01
Рубрика: Дороги

Москву завалит снегом. ГИБДД подготовила для водителей "меню безопасности"

Текст: Юрий Зубко
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Госавтоинспекция Москвы напомнила о том, что на столичный регион надвигаются циклоны "Мария" и "Надя".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
ГИБДД разъяснила, кто должен проходить техосмотр

Впереди - десятки миллиметров осадков, метели и пятидневный снегопад. А потому ГИБДД подготовила для водителей "меню безопасности", чтобы не забыть как действовать в таких суровых условиях.

Так, в ведомстве посоветовали сохранять дистанцию до впереди идущего автомобиля, внимательно следить за ситуацией и обстановкой на дороге, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и быть вежливыми к другим участникам дорожного движения.

Уже сегодня Москва оказалась под влиянием североатлантического циклона "Мария". Из-за него в столице выпадет 3 мм осадков. В субботу интенсивность снегопада усилится, и видимость ухудшится до одного километра.

А 31 января Москва окажется в центре "Нади", осадков станет еще больше - до 7 мм. Сугробы впервые в сезоне могут подрасти до полуметровой высоты.