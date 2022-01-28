Москву завалит снегом. ГИБДД подготовила для водителей "меню безопасности"

Госавтоинспекция Москвы напомнила о том, что на столичный регион надвигаются циклоны "Мария" и "Надя".

Впереди - десятки миллиметров осадков, метели и пятидневный снегопад. А потому ГИБДД подготовила для водителей "меню безопасности", чтобы не забыть как действовать в таких суровых условиях.

Так, в ведомстве посоветовали сохранять дистанцию до впереди идущего автомобиля, внимательно следить за ситуацией и обстановкой на дороге, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и быть вежливыми к другим участникам дорожного движения.

Уже сегодня Москва оказалась под влиянием североатлантического циклона "Мария". Из-за него в столице выпадет 3 мм осадков. В субботу интенсивность снегопада усилится, и видимость ухудшится до одного километра.

А 31 января Москва окажется в центре "Нади", осадков станет еще больше - до 7 мм. Сугробы впервые в сезоне могут подрасти до полуметровой высоты.