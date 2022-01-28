В Подмосковье заступил на боевое дежурство дивизион С-400 "Триумф"

Минобороны РФ сообщило в пятницу, что расчеты дивизиона Дмитровского зенитного ракетного полка, принявшие на вооружение новый комплект системы ПВО С-400 "Триумф", заступили на боевое дежурство. Их задача - не допустить воздушного нападения на Москву и центральный промышленный район России.

"Новые ЗРС С-400 "Триумф" в конце декабря прибыли в пункт постоянной дислокации в Подмосковье с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области после успешного проведения боевыми расчетами дивизиона начальных боевых стрельб", - проинформировали в ведомстве. Там уточнили, что перед тем, как заступить на боевое дежурство в установленной зоне ответственности, расчеты "Триумфа" провели необходимые работы на С-400 и технических позициях.

В Минобороны уточнили, что в настоящее время противовоздушную оборону Москвы и центрального промышленного района России обеспечивают пять зенитных ракетных полков С-400 "Триумф". Их позиции в том числе расположены под Электросталью, Подольском и Звенигородом, в Дмитровском районе и других местах, которые военные определили как потенциально опасные с точки зрения возможных воздушных атак на мегаполис.

На полигоне "Капустин Яр" расчеты участвовали в боевых стрельбах. Военнослужащие точно поразили более десятка ракет-мишеней, летящих на различных высотах и скоростях и имитирующих баллистические, маловысотные и оперативно-тактические воздушные цели.

Бить, что называется, в яблочко для "Триумфов" не проблема. Достаточно сказать, что во время испытаний "четырехсотка", прозванная на Западе Growler ("Ворчун"), умудрилась одной ракетой сбить цель, летящую на скорости 2800 метров в секунду, а другой - достать объект на высоте 56 километров.

Боевые характеристики "Триумфа" на самом деле впечатляют. Одновременно работать по 12 аэродинамическим целям (например, самолетам или "крылаткам") в радиусе 400 километров и наводить на них до 72 ракет сегодня не способна ни одна зарубежная система ПВО. Точно поражать на дальности до 60 км баллистические цели, несущиеся со скоростью до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров, - тоже.

Применение нескольких типов боеприпасов позволяет с помощью С-400 создавать эшелонированную систему ПВО. "Триумф" способен решать задачи противовоздушной и нестратегической противоракетной обороны. А используемые в этой зенитной ракетной системе средства автоматизации практически исключают ошибки, вызванные так называемым человеческим фактором. Вот почему Минобороны использует С-400 в том числе для прикрытия расположенных в российской столице органов государственной власти, военных штабов, крупнейших научных и производственных комплексов

Кроме того, в московской зоне развернуты несколько десятков современных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь - С1". Они несут боевое дежурство совместно с дивизионами "четырехсоток" и одновременно прикрывают их. Эксперты утверждают, что, имея на вооружении С-300, "четырехсотки", "панцири", а в перспективе - и комплекс С-500, Минобороны создаст многофункциональную эшелонированную зональную кольцевую систему прикрытия столицы. Причем эта система сможет обезопасить Москву даже от ударов с орбиты.

"Триумфы" также несут боевое дежурство на Кольском полуострове и Камчатке, под Калининградом и Питером, в других местах. Именно эти системы в свое время были оперативно переброшены в Сирию для охраны российской авиабазы Хмеймим.