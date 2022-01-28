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28.01.2022 01:37
Рубрика: Происшествия

За торговлю водительскими удостоверениями осуждены сотрудники ГИБДД

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8667)
В четверг, 27 января, в Брянске был вынесен приговор бывшим сотрудникам полиции. Их обвинили во взятках и злоупотреблении должностными полномочиями. Вместе с ними сел и посредник.

На скамье подсудимых по материалам Следственного комитета оказался бывший заместитель начальника МРЭО ГИБДД УМВД России по Брянской области. Этот человек, чью фамилию в СК не называют, руководил отделением по экзаменационной работе. Он не только на регулярной основе получал взятки, но и владел оружием нелегально.

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Вместе с ним на скамье подсудимых оказались и его подчиненные - тоже уже бывший старший государственный инспектор МРЭО, а также бывший, но рядовой инспектор МРЭО обвинен в пособничестве и в злоупотреблении должностными полномочиями.

Кроме сотрудников полиции подсудимым стал и гражданский человек. В материалах он именуется жителем Брянска. Его обвинили в посредничестве в передаче взяток сотрудникам полиции.

По материалам следствия, которые потом нашли подтверждение в суде, взятки стали передавать сотрудникам полиции прямо на их рабочих местах еще с ноября 2018 года. И длилось это несколько лет. Схема "помощи за деньги" была проста и надежна. Гражданин якобы отвечал на вопросы "при пособничестве инспектора МРЭО, которая на компьютере с удаленным подключением отвечала на экзаменационные вопросы".

Так желающие получить права жители Брянска успешно за наличные сдавали теоретическую часть экзамена на право управления "без фактической его сдачи".

Судя по материалам уголовного дела, такую сдачу экзаменов без изучения теории практиковали и начальник, и подчиненные.

В деле масса эпизодов, сумм взяток, дат и количество граждан, которым дали "добро" садиться за руль при полном незнании правил вождения.

В СК подчеркнули, что в результате действий сотрудников полиции многим жителям Брянска были незаконно выданы водительские удостоверения.

Но в следственном ведомстве сказали- преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ по Брянской области и полицией - ОРЧ СБ УМВД в регионе.

Когда уже было возбуждено уголовное дело, при обыске в сентябре 2020 года дома у заместителя начальника МРЭО был обнаружен и изъят незаконно хранившийся им пистолет. Следом нашли еще два экземпляра огнестрельного оружия, в которые подозреваемым "самодельным способом внесены конструктивные изменения".

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Приговор суда оказался суровым - бывшему заместителю начальника МРЭО и бывшему старшему государственному инспектору МРЭО суд назначил семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Плюс к сроку осужденные еще должны заплатить штраф - 1 млн 500 тысяч рублей каждый. Они еще лишены права занимать должности в правоохранительных органах сроком на четыре года. Лишили их и званий - подполковника и капитана полиции.

Бывший простой инспектор МРЭО получил меньше всех - год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Немалый срок получил посредник в передаче взяток сотрудникам полиции. Этот человек проведет пять с половиной лет в исправительной колонии общего режима. И заплатит еще и штраф - 750 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск

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