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28.01.2022 09:23
Рубрика: Общество

В Якутске объявили о старте вакцинации детей от COVID-19

Текст: Александр Филимоненко

В Якутии стартует прививочная кампания среди детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила зампред правительства республики Ольга Балабкина.

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"Сегодня в 17 часов во Дворце детства в Якутске начнется вакцинация детей с 12 до 17 лет против новой коронавирусной инфекции. В каждом случае решение о вакцинации несовершеннолетних будет приниматься врачом при наличии письменного согласия родителя", - написала зампред.

Первыми вакцину "Спутник-М" получат дети врачей, работающих в "красной зоне".

"Мы должны максимально защитить наших медиков и их семьи от коронавируса, тем самым обеспечить врачам и медработникам возможность и дальше быть здоровыми и лечить людей", - подчеркнула Ольга Балабкина.

По ее словам, у большинства заболевших в Якутии отмечается легкая форма COVID-19. В республике вакцинировано почти 80 процентов взрослого населения.

Напомним, первая партия детской вакцины "Спутник-М" против коронавируса поступила в Якутию накануне.

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