В Приамурье заработал единый кол-центр по вопросам COVID-19

В Амурской области начал работу единый кол-центр по вопросам COVID-19. Операторы консультируют граждан с 8 до 20 часов.

По словам куратора "горячей линии" Наталии Фатьяновой, центр работает по нескольким направлениям. Специалисты разъясняют симптомы коронавируса, подсказывают, куда обращаться при их возникновении, исполняют функции справочной службы, сообщая номера телефонов и режим работы поликлиник и пунктов вакцинации, а также решают проблемы - к примеру, в случае, если к пациенту не едет врач или "скорая".

- В пик распространения нового штамма в единый кол-центр по линии 122 планируем привлечь до 29 операторов, которые будут работать одновременно, - прокомментировала министр здравоохранения области Светлана Леонтьева. - Пока новую схему работы тестируем только в Благовещенске.

Корреспондент "РГ" уже смог оценить работу "горячей линии". Дозвониться удалось моментально, и оператор сразу же подсказала режим работы одного из центров вакцинации.