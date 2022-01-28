11 жителей Башкирии будут судить за похищение людей

11 человек предстанут перед Верховным судом Башкирии по обвинению в похищении людей и незаконном лишении их свободы под видом лечения от наркологической и алкогольной зависимостей. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

По данным ведомства, в 2014 году обвиняемый создал в Стерлитамакском районе центр "Мост" для оказания услуг по реабилитации больных с алкогольной или наркотической зависимостью, а также с патологическим влечением к азартным играм. По версии следствия, мужчина, чтобы принудительно держать "пациентов" в центре, организовал преступную группу из 10 человек.

Как уточнили в управлении СКР по Башкирии, обвиняемые использовали желание родственников зависимых лиц помочь им избавиться от пагубных привычек, вводили в заблуждение и склоняли воспользоваться услугами так называемой реабилитации в арендованном частном помещении, расположенном в селе Кармаскалы Стерлитамакского района. Стоимость услуги была от 25 до 35 тысяч рублей в месяц.

Чтобы доставить "клиента" до реабцентра, обвиняемые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и требовали проехать с ними якобы для проведения следственных действий. Некоторых реабилитантов насильно помещали в автомобиль и увозили. Нескольких - родственники привезли сами для оказания помощи. Следствие установило, что в реабцентр незаконно доставили 19 человек.

Этим людям запрещали общаться с родственниками и знакомыми, покидать территорию центра, которая была огорожена высоким забором. Реабилитанты жили в комнатах с металлическими решетками на окнах, где входные двери запирались на замки. Телефоны были под запретом, а за нарушение правил постояльцев наказывали: изолировали в отдельной комнате, привязывали к кровати, лишали сна и пищи.

- Преступная деятельность реабилитационного центра была пресечена в ноябре 2020 в ходе совместных действий следователей СКР и сотрудников управления наркоконтроля МВД по Республике Башкортостан, а незаконно удерживаемые лица освобождены, - уточнили в региональном СКР.