В Нижнем Новгороде арестовали подростков, готовивших нападение на школу

В Нижнем Новгороде арестованы трое подростков, подозреваемых в подготовке вооруженного нападения на школу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский районный суд.

Подозреваемые арестованы на два месяца - до 26 марта - и взяты под стражу в зале суда. Напомним, о задержании троих подростков 16-17 лет сообщил вчера СК по региону. Их подозревают в подготовке к убийству нескольких человек.

По версии следствия, молодые люди выбрали для нападения одну из школ Канавинского района, спланировали убийство из огнестрельного оружия учеников и сотрудников образовательного учреждения и даже определились с датой. Трагедию удалось предотвратить благодаря действиям следователей СК и сотрудников УФСБ по региону: они вовремя пресекли противоправную деятельность подростков.