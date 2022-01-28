В Уфе скончалась вторая пострадавшая при возгорании на заводе

В Уфе скончалась 30-летняя сотрудница предприятии "ОДК-УМПО", пострадавшая при несчастном случае, произошедшем 17 января в цехе сборки завода. За несколько дней до этого умерла ее 46-летняя коллега.

Как сообщили на предприятии, УМПО организовало похороны первой сотрудницы и возьмет на себя организацию похорон второй.

- ОДК-УМПО окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших в полном объеме в соответствии с законодательством и коллективным договором, - подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Сейчас на заводе продолжает работать комиссия по расследованию несчастного случая, возглавляемая главным госинспектором труда Башкирии. Кроме того, в объединении проводят дополнительные профилактические мероприятия по охране труда для предупреждения травматизма и несчастных случаев на производстве.

Региональное управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Напомним, 17 января 2022 года при проведении работ по промывке авиационных деталей в бензопромывочном отделении цеха УМПО произошло воспламенение парогазовоздушной смеси. В результате работницы цеха 30 и 46 лет получили ожоги от 80 до 90 процентов поверхности тела и были госпитализированы в тяжелом состоянии.