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28.01.2022 13:10
Рубрика: Культура

Музей Анатолия Зверева привез "шестидесятников" в Русский музей

Текст: Зоя Апостольская
Этот проект Музея AZ, исследующий метаморфозы портретного жанра, уже экспонировался в Москве и теперь отправился в Петербург. Выставка "Лики / Лица / Морды" появились в Мраморном дворце Русского музея. Для петербуржцев - это хороший повод не только посмотреть на хорошую тематическую коллекцию "шестидесятников", но и познакомится со стилем работы Музея AZ. С его драматургическим подходом к экспонированию. С парадоксальным скрещеньем смыслов. И, конечно, с фирменной особенностью полностью менять пространство под свои художественные задачи.
Фото: Предоставлено Музеем AZ Фото: Предоставлено Музеем AZ
Фото: Предоставлено Музеем AZ

В Москве ни одна выставка этого музея не похожа на другую. Вот и Мраморный дворец не устоял под натиском дизайнера Анатолия Голышева. Он закрыл все окна, перекрасил стены и придумал специальную систему креплений для света - одними люстрами не высветить эволюцию лица от морды до лика.

Фото: Минобороны РФ
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Не освятить портрет. Не перевывести нонконформистов в XXI век. А вот так просто взять и повесить светильники на исторические стены нельзя…Так что технически-художественные работы велись на "мягких лапах" - под все сложносочиненные конструкции подложены фетровые подушечки, чтобы не повредить ни стены, ни пол. Так что улица - Миллионная, дворец - Мраморный, а проект - очевидно московский. Но развернутый к Питеру.

Фото: Предоставлено Музеем AZ

"Лики / Лица / Морды" ушли в горизонталь, сойдя со своей московской вертикальной оси. Там - логика вознесения от первого к третьему этажу сама диктовала расположение портретов - от морд, через лица - к ликам. Здесь - та же трехчастная структура перезапускает кураторскую логику и ведет зрителя по другому кругу. От ликов - к ликам же. От живой кисти Анатолия Зверева - к видеоинсталляции современного медиахудожника Платона Инфанте, где те же знаменитые "детули" смотрят уже через экран. "Увековеченные" уже в наше время. Но - под ту же музыку Баха, которая закольцовывает разъятую экспозицию.

Проект "Лики / Лица / Морды" пересобран в очень интересном месте. Знаковом. В Мраморном дворце расположен "Музей Людвига в Русском музее". Это особый раздел постоянной экспозиции, в который входит коллекция произведений художников второй половины XX века. Ее Русскому музею почти 30 лет назад подарили известные немецкие собиратели Петер и Ирене Людвиг - Пабло Пикассо, Йозеф Бойс, Энди Уорхол, Рой Лихтенштейн, Том Вессельман. И - Илья Кабаков, Игорь Макаревич, Григорий Брускин.

Фото: Предоставлено Музеем AZ

То есть, не то чтобы спина к спине, но почти через стенку в "Коммунальном дворце" развешены работы одних и тех же лиц. "Шестидесятники" умеют смыкать и времена, и города, и нравы. Просто в Питере Брускин - Григорий. А в Москве - Гриша. Зато Шемякин - наоборот. "О, Мишу привезли!" - с улыбкой приветствовали работы Михаила Шемякина сотрудники Русского музея при распаковке.

Полина Лобачевская. Фото: Предоставлено Музеем AZ

К московским реалиям куратор выставки Полина Лобачевская добавила еще 25 работ - в основном зверевских, конечно (в том числе корпус его знаменитых графических автопортретов). А Глеба Богомолова, Эдуарда Зеленина и Игоря Ворошилова вписала в компанию Дмитрия Плавинского, Владимира Яковлева, Владимира Немухина, Владимира Янкилевского, Олега Целкова, Льва Кропивницкого, Марлена Шпиндлера, Бориса Свешникова, Эдуарда Штейнберга, Леонида Пурыгина, Ивана Лубенникова, Сергея Шутова, Натальи Нестеровой, Леонида Ротаря и Наталии Турнововой.

Выставка "Лики / Лица / Морды" - это "Лик-лицо-личина". Мифологема христианской антропологии ныне развернута в 21-м веке. И приурочена к 90-летию со дня рождения Анатолия Зверева. Коллекция Музея AZ и его создателя Наталии Опалевой позволяет почти любые эксперименты на этом поле. Сейчас этот опыт - вот такой. Посмотреть в глаза друг другу. Встать спина к спине. Лицом к лицу. И увидать. Именно - увидать. По крайней мере - постараться.

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