Путин получит доклад Беглова по городу

Во время поездки в Санкт-Петербург президент не встретился с губернатором Александром Бегловым из-за коронавирусных ограничений, но градоначальник передал ему доклад. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, очная встреча, к сожалению, не смогла состояться в связи с ковидными ограничениями, - заметил Песков. - Но, насколько мне известно, достигнута договоренность, что губернатор отправил письменно президенту доклад по основным вопросам развития города".

"То есть фактически он все изложил письменно, и президент это получит и ознакомится", - объяснил он.

Напомним, 27 января, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, Владимир Путин посетил Пискаревское кладбище.