В Петербурге задержан одиозный бизнесмен Александр Коновалов

В Петербурге сотрудники Следственного комитета задержали предпринимателя Александра Коновалова. Ему вменяют посредничество во взяточничестве, следует из релиза СК.

По версии следствия, Коновалов передал взятку в размере 50 тысяч рублей от владельца кальянной сотрудникам полиции. Деньги были нужны чтобы вернуть изъятые из заведения кальяны и табачные изделия.

В ближайшее время Коновалову предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

К слову, в релизе СК предприниматель фигурирует и в новом образе - как адвокат адвокатской палаты Псковской области. Но в Петербурге предпринимателя знают прежде всего как владельца целой сети заведений общепита. И к этим кафе часто возникали вопросы. "Российская газета" подробно рассказывала об одном из заведений Коновалова на улице Гороховой. Напомним, жильцы дома очень переживали из-за незаконной перепланировки в подвале, где был оборудован бар, предприниматель же утверждал, что никаких законов не нарушал.

Когда для общепита были введены ограничения в виде QR-кодов, предприниматель заявил, что в его заведениях требовать антиковидные документы не будут. Представители правоохранительных органов сходили в рейд и убедились: коды действительно не требуют, более того, заведения работают в нарушение правил и по ночам. Сейчас 20 кафе и баров опечатаны, возле них дежурит охрана.

Следственный комитет по Петербургу по факту многочисленных нарушений в этих кафе также возбудил уголовное дело.