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28.01.2022 16:41
Рубрика: Происшествия

Экс-депутат Заксобрания Кубани лишен звания "Почетный гражданин Анапы"

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
На Кубани бывшего депутата Законодательного собрания края и экс-директора Всероссийского детского центра "Смена" в Сукко Николая Иванюшкина лишили звания "Почетный гражданин муниципального образования город-курорт Анапа". Это было сделано по инициативе Анапского межрайонного прокурора, сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Николай Иванюшкин руководил Всероссийским детским центром "Смена" в течение 25 лет - с 1988 по 2013 год - а также был депутатом Законодательного собрания края. Однако следователи СК установили, что он организовал частный бизнес на государственной земле. Как уже писала "РГ", по вине экс-директора государству был причинен ущерб на сумму более 77 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба Пресненского суда
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- С 1997 по 2011 год в результате незаконных действий обвиняемого 24 земельных участка выбыло из федеральной собственности, - прокомментировали в Следственном управлении СК по Краснодарскому краю. - Еще на семи были построены принадлежащие частным лицам объекты недвижимости. В июле 2012 года мужчина заключил договор купли-продажи принадлежащего центру нежилого помещения по явно заниженной стоимости. В итоге участок, на котором стоит строение, достался знакомым экс-директора.

Против Николая Иванюшкина было возбуждено уголовное дело, но в августе 2018 года - прекращено. Однако, по информации прокуратуры региона, прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности не является реабилитирующим основанием освобождения от уголовной ответственности.

В июне 2021 года Анапским межрайонным прокурором к экс-директору "Смены" предъявлено требование о взыскании на сумму свыше 122 миллионов рублей. Сейчас оно находится на рассмотрении в Анапском районном суде.

Поскольку деяние, в котором обвиняют Иванюшкина, относится к категории тяжких, за совершение которого предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, прокурор Анапы направил в Совет депутатов города-курорта письмо с предложением лишить Николая Иванюшкина звания "Почетный гражданин Анапы" и имеющихся муниципальных наград. На 26-й сессии Совета депутаты курорта приняли решение удовлетворить заявление прокуратуры и лишить экс-директора "Смены" соответствующих звания и наград.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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